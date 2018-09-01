Четверо пострадавших из-за возгорания Boeing в Сочи госпитализированы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Четверо из шести пострадавших после возгорания Boeing 737 в Сочи госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Из шести пострадавших госпитализированы четыре человека. Их состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы с ожогами.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что шесть человек пострадали при возгорании Boeing 737 компании Utair после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек.