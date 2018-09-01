Капитана теплохода, попавшего в аварию на Москве-реке, проверят на алкоголь

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. После столкновения двух теплоходов на Москве-реке капитана одного из них отправили на медосвидетельствование, где проверят на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Вечером 31 августа 2018 года на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной произошло столкновение двух прогулочных теплоходов.

"По предварительной информации, один из теплоходов совершил неожиданный маневр. В результате столкновения он получил повреждение левого борта и остекления. Двое пассажиров получили ушибы. Капитан судна направлен на медицинское освидетельствование", — пояснили в пресс-службе.

По данным полиции, от медицинской помощи пострадавшие отказались. С полученными повреждениями теплоход пришвартовался у пристани Воробьевы горы, где в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются пассажиры и члены экипажа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.