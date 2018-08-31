Аксенов приехал в Армянск, чтобы разобраться в ситуации с выбросами

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проводит в городе Армянске, пострадавшем от выбросов загрязняющих веществ, экстренное совещание с привлечением чиновников Роспотребнадзора, минприроды республики, властей городов Армянск и Красноперекопск, руководителями предприятий.
"К сожалению, за неделю, получая рапорты, доклады, все контролирующие службы заявляют, что в воздухе вредных для здоровья, для жизни веществ нет. Однако мы с вами проехали, с точки зрения логики, видим, что деревья гибнут, на мой взгляд, ситуация не такая", — сказал в начале совещания Аксенов.
Аксенов отметил, что не собирается делать поспешных выводов о ситуации, но намерен прояснить ситуацию досконально.
В администрации Армянска сообщили журналистам, что школьные линейки в городе 1 сентября будут сокращены из-за испарений кислотонакопителей на предприятии "Крыский Титан".
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