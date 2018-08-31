Пять сотрудников завода имени Свердлова числятся пропавшими без вести

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Пятеро сотрудников завода имени Свердлова в Дзержинске считаются пропавшими без вести, рассказал главный инженер предприятия, исполняющий обязанности директора завода Михаил Лебедев.

По его словам, всего в здании, где произошел взрыв, находились 43 человека — сотрудники цеха и подрядчики, которые занимались бетонными работами.

Лебедев добавил, что взрыв произошел при подготовке к уничтожению противотанковых мин.

"Из Минобороны поступили противотанковые фугасные мины. Мы занимались их ликвидацией. Мины приходят к нам в разрушенных ящиках, мы перекладываем аккуратно и отправляем на площадку для уничтожения. Сегодня должен был быть последний день этой операции, которую мы проводили длительное время", — рассказал главный инженер.

Он отметил, что причиной взрыва стала "какая-то нештатная ситуация".

Временно исполняющий обязанности начальника областного ГУ МЧС Валерий Синьков заявил, что на месте пожара обнаружили тела троих погибших.

"После того как все сотрудники покинут территорию завода, мы по данным пропускной системы поймем, кто, возможно, мог тут остаться. Если возникнет вероятность того, что на заводе остались люди, мы продолжим поиски. Но сейчас о пропавших без вести говорить рано", — добавил он.

Взрыв на заводе

Утром на предприятии прогремел взрыв в здании утилизации мин, затем в помещении начался пожар. Ранения получили девять человек, трое из них погибли. Женщину, получившую 80 процентов ожогов тела, доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. В 13:00 мск пожар удалось потушить.

Обстоятельства случившегося выясняются, СК начал проверку. "Предварительная причина взрыва — нарушение правил безопасности при производстве работ", — сказал источник.

Завод имени Я. М. Свердлова — одно из крупнейших предприятий по производству боеприпасов. Он выпускает широкий спектр промышленной взрывчатки, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.