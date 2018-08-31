Площадь очагов тления пожара под Владимиром снизилась почти в четыре раза

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Площадь тления отдельных очагов природного пожара в Петушинском районе Владимирской области снизилась со 150 до 40 гектаров, сообщил РИА Новости в пятницу представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее Росавтодор информировал о сильном задымлении из-за природного пожара на участке со 104-го по 111-й километр федеральной трассы М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области. Из-за низкой видимости — не более 700 метров — на этом участке дороги скоростной режим ограничен 70 километрами в час. МЧС сообщало, что эвакуация населения не планируется.

"Площадь тления природного пожара составляет 40 гектаров, термоточка не фиксируется", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что продолжается проливка отдельных очагов тления. При помощи насосного оборудования высокой производительности в очаги подано 14 тысяч кубических метров воды. Авиация МЧС и Минобороны выполнила в общей сложности 547 сливов, сбросив на очаги пожара 3,25 тысячи тонн воды.