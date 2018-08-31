Площадь очагов тления пожара под Владимиром снизилась почти в четыре раза

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Площадь тления отдельных очагов природного пожара в Петушинском районе Владимирской области снизилась со 150 до 40 гектаров, сообщил РИА Новости в пятницу представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Площадь тления природного пожара составляет 40 гектаров, термоточка не фиксируется", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что продолжается проливка отдельных очагов тления. При помощи насосного оборудования высокой производительности в очаги подано 14 тысяч кубических метров воды. Авиация МЧС и Минобороны выполнила в общей сложности 547 сливов, сбросив на очаги пожара 3,25 тысячи тонн воды.