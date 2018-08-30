Избивший DJ Smash экс-депутат подал в суд на Тимати

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев заявил, что подал в суд на Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбления в свой адрес.

В прошлом месяце суд приговорил Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана) в пермском ночном клубе. Адвокаты обвиняемых сообщили о намерении подать апелляцию. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Тимати у себя в Instagram выступил в поддержку Ширмана.

"Отправил в Мещанский суд иск к Тимати. Юристы готовят еще один, к Смешу. Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда", — написал Телепнев на своей странице в Facebook.

Как отмечается в заявлении, лексика, которую Тимати использовал в посте, "содержит неприличные формы отрицательной оценки личности истца".

"Субъективное мнение ответчика выражено в оскорбительной форме, выходящей за допустимые пределы осуществления ответчиком права на свободу выражения своих мнения и убеждений", — указано в исковом заявлении.

Телепнев требует обязать Тимати удалить высказывания в его адрес и выплатить компенсацию морального вреда на сумму 300 тысяч рублей.