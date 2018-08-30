В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов на переходе

КАЗАНЬ, 30 авг — РИА Новости. Нетрезвый водитель в Альметьевске наехал в четверг утром на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора, пешеходы скончались на месте, сообщает МВД по Татарстану.

"В 8.10 мск в Альметьевске водитель автомобиля ВАЗ-21099, 1990 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на регулируемом перекрестке совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", — говорится в сообщении.

В результате пешеходы от полученных травм скончались на месте происшествия.

По информации МВД, после совершения наезда, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Он был задержан сотрудниками ДПС в ходе оперативно-розыскных мероприятий.