Из горящего здания в Реутове эвакуируют людей

Пожар на крытом теннисном корте в подмосковном Реутове. 30 августа 2018

Пожар на крытом теннисном корте в подмосковном Реутове. 30 августа 2018

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь пожара на крытом теннисном корте в подмосковном Реутове составляет одну тысячу квадратных метров, проводится эвакуация, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании на крытом теннисном корте по адресу: улица Лесная, дом 11, корпус 2 в Реутове.

"Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания уже эвакуировали пять человек.

"Объявлен повышенный ранг пожара №2. Борьбу с огнем ведут 36 человек и 14 единиц техники", — добавил представитель ведомства.