В Курской области столкнулись "Газель", "Камаз" и легковушка

ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Один человек погиб и четверо, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем и грузовиком в Курской области, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Авария произошла около 23.00 мск в среду.

"Управляя автомобилем ГАЗ-32212 (микроавтобус), водитель 1959 года рождения двигался по дороге Дьяконово-Суджа со стороны Суджи в сторону Курска. На 23-м километре он допустил столкновение с ехавшим впереди в попутном направлении "Камазом" с водителем 1993 года рождения. ГАЗ выехал на встречную полосу и опрокинулся. В него въехал ВАЗ-2110 под управлением водителя 1984 года рождения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель микроавтобуса погиб на месте, водитель легкового автомобиля и три пассажира (женщина 1986 года и девочки 2006 и 2016 года рождения) были с травмами доставлены в больницу.

Представитель УМВД добавил, что в момент аварии в рейсовом микроавтобусе, который находился в этот момент не на маршруте, кроме водителя никого не было.