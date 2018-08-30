Около десяти тысяч жителей Сочи остались без воды

СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Около 10 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях, сообщили в пресс-служба городского МУП "Водоканал".
"В связи этим произведено отключение водоснабжения абонентов около 40 улиц в микрорайонах Донской, Пасечной, Мамайки и Виноградной. В целом без воды остались порядка 10 тысяч человек. Организован подвоз воды, в первую очередь к социально значимым объектам", — говорится в сообщении.
Уточняется, что восстановительные работы продлятся несколько часов.