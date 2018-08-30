В Саратовской области грузовик врезался в легковушку

САРАТОВ, 30 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грузовая машина врезалась в легковой автомобиль на трассе в Саратовской области, в результате пострадали двое взрослых и трое детей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло поздним вечером в среду на 598-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов в Татищевском районе Саратовской области.

"По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля "Камаз" с прицепом, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Sandero, который ехал по главной дороге. В результате ДТП госпитализированы пять человек, в том числе трое несовершеннолетних", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в больницу попали 43-летний водитель Renault, его 40-летняя пассажирка и трое детей, ехавших в этом автомобиле, в возрасте одного, 10 и 16 лет.

По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.