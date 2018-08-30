В Брянске при обрушении части печи на заводе пострадали пять человек

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пять человек пострадали при обрушении стенки печи на заводе "Бежицкая сталь" в Брянске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона

"Обрушилась стенка каркаса печи. Пострадали пять человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент не повлиял на технологический процесс предприятия. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавших выясняется.

Бежицкий сталелитейный завод является одним из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России.

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, на предприятии "Бежицкая сталь" произошло обрушение стены литейной печи. "Погибших нет, пострадало пять человек", — сказал собеседник агентства.