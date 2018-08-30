В Приморье заключенный довел до самоубийства двух других осужденных

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело мужчины, который в исправительной колонии довел до самоубийства двух заключенных, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следствием установлено, что обвиняемый на протяжении длительного времени систематически избивал и под надуманным предлогом требовал от потерпевших денежные средства", — говорится в сообщении.

Обвиняемый и потерпевшие отбывали наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщили в пресс-службе, из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны администрации колонии за поведением осужденных и соблюдением ими внутреннего распорядка в ГУФСИН России по Приморскому краю внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других нарушений закона.