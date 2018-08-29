Суд арестовал фигуранта нового дела об избиениях в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в среду постановил поместить под арест замначальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардора Зиябова в рамках нового дела об избиении осужденных, сообщил РИА Новости представитель суда.

Новую видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала на прошлой неделе на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН наносили группе осужденных удары руками, ногами и резиновыми палками. В среду стало известно о задержании двоих сотрудников колонии №8 в рамках нового уголовного дела — Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко.

"Суд постановил заключить Зиябова под стражу", — сказал собеседник агентства.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова, Зиябов арестован до 20 сентября.

Первое видео — с избиением Макарова — было опубликовано в июле "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.