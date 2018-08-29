В Петербурге психотерапевта обвиняют в домогательствах к мальчику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение психотерапевту, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летнего пациента, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Задержан 51-летний местный житель, работающий врачом-психотерапевтом, которому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления… По версии следствия, злоумышленник с октября 2015 года по август 2016 года на территории Центрального района неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении своего пациента, 2008 года рождения", — сказано в сообщении.

Решается вопрос об аресте обвиняемого.