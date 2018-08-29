В московской квартире нашли тело мужчины, умершего восемь лет назад

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Скелетированные останки тела мужчины, который умер около 8 лет назад, нашли в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Останки обнаружили вечером во вторник в квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Кременчугской. Личность мужчины пока не установлена.

"По предварительным данным, смерть наступила более 8 лет назад", — сказала собеседница агентства.

Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.