В московской квартире нашли тело мужчины, умершего восемь лет назад

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Скелетированные останки тела мужчины, который умер около 8 лет назад, нашли в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Останки обнаружили вечером во вторник в квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Кременчугской. Личность мужчины пока не установлена.
"По предварительным данным, смерть наступила более 8 лет назад", — сказала собеседница агентства.
Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.