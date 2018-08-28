В Татарстане нашли мертвым осужденного колонии-поселения

КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Один из осуждённых колонии-поселения в Казани найден мертвым, проводится проверка, сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Татарстану.

"На участке колонии-поселения при ИК-19 один из осужденных был обнаружен без признаков жизни на своем спальном месте. Смерть констатировал фельдшер бригады скорой медицинской помощи. Следов насильственной смерти и предсмертной записки не обнаружено", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причина смерти – механическая асфиксия.

На место происшествия прибыли сотрудник полиции и врач-судмедэксперт республиканского бюро судмедэкспертизы.

По информации ФСИН, тело было обнаружено ещё 22 августа, по факту смерти осужденного проводится проверка.