На воинский эшелон в Забайкалье напали около десяти человек

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На следовавший на учения "Восток-2018" в Забайкалье воинский эшелон напали около десяти человек и закидали его камнями. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

Инцидент произошел на станции Петровский Завод в ночь на 27 августа. По информации следствия, около 22 часов железнодорожный состав с личным составом и военной техникой остановился на станции. Для его охраны выставили караул.

"Примерно в первом часу ночи около десяти человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями", — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ответ на это часовой сделал предупредительный выстрел в воздух. Хулиганы на это не отреагировали. Тогда военным пришлось применить огонь. Один из нападавших получил ранения, от который умер. Как выяснилось позднее, у погибшего была судимость, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. В частности, военные следователи проводят проверку по факту применения оружия караулом.

Кроме того, ведомство ведет розыск нападавших, которые являются местными жителями.

Задержка эшелона из-за проведения следственных действий составила около четырех часов.

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае. К ним будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота. В учениях также будут участвовать китайские военнослужащие.