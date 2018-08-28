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Происшествия

"Ему все сходило с рук": кто атаковал воинский эшелон в Забайкалье

(обновлено: 17:10 28.08.2018)
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© Фото : Группа "Инцидент | Иркутск" в социальной сети ВКонтактеАнтон Жданов (слева)Антон Жданов (слева)
© Фото : Группа "Инцидент | Иркутск" в социальной сети ВКонтакте

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Связался с плохой компанией, бросил учебу и нигде не работал — так жители Петровска-Забайкальского характеризуют Антона Жданова, в ночь на вторник застреленного часовым при попытке прорваться к воинскому эшелону. По одной из версий, которую сейчас обсуждают в городе, конфликт возник из-за местных девушек, с которыми солдаты хотели познакомиться в привокзальном кафе. Жданову с компанией это не понравилось. РИА Новости попыталось разобраться в обстоятельствах трагедии.

Кафе у вокзала

Вечером 27 августа в кафе рядом со станцией Петровский Завод вошли двое военнослужащих с эшелона, следовавшего на учебный полигон Цугол на крупные стратегические учения "Восток-2018". В это время в заведении свой 29-й день рождения отмечал житель Петровска-Забайкальского Антон Жданов с компанией друзей, всего около 20 человек.

Эшелоны с военной техникой. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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На воинский эшелон в Забайкалье напали около десяти человек
По словам очевидцев, имениннику, который уже находился в изрядном подпитии, сильно не понравилось, что солдаты попытались завести беседу с девушками. Заручившись поддержкой друзей, Жданов сделал замечание и от слов перешел к делу. После короткой потасовки солдаты ретировались к поезду, стоящему на железнодорожных путях. Пьяная толпа бросилась за ними с явным намерением прорваться внутрь и продолжить разборки.

"На сигналы часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не среагировали, — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. — В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные скрылись. Отметим, что применение часовым оружия на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации".

Человек с биографией

По словам жителей Петровска-Забайкальского, Антон Жданов — личность противоречивая. "После школы поступил в университет, хотел получить высшее образование. Но потом связался с плохой компанией, бросил учебу и нигде не работал. При этом жил, что называется, на широкую ногу, — рассказала РИА Новости знакомая семьи Ждановых Татьяна. — В драках и скандалах я его не видела. Хотя вряд ли два солдата стали бы первыми бросаться на пьяную толпу".

© РИА НовостиСтраница группы АУЕ в соцсети "ВКонтакте"
© РИА Новости
Страница группы АУЕ в соцсети "ВКонтакте"

В городе Антона многие знали под кличкой Жданчик, молодой человек вращался в криминальных кругах и был так называемым смотрящим. В частности, он пользовался большим авторитетом среди приверженцев молодежной субкультуры АУЕ (арестантский уклад един). К нему часто обращались за решением спорных вопросов, в основном подростки.

"В городе Антон чувствовал себя хозяином, к знакомым относился хорошо, а с посторонними вел себя очень нагло и вызывающе, запросто мог кого-то избить. Ему многое сходило с рук, — сообщил РИА Новости местный житель Андрей. — К тому же довольно часто злоупотреблял алкоголем".

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© предоставлено сотрудниками "Гостевого дома"
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По словам Татьяны, в семье Ждановых это уже третья трагедия за последние годы. "Сначала мать Антона похоронила старшего сына, который учился в школе. Его нашли повешенным. Хороший был мальчик, — отмечает девушка. — Второй сын в армии потерял ногу, а позднее умер от воспаления легких. И вот теперь Антон".

Доследственная проверка

Сейчас местные оперативники ищут остальных участников нападения на эшелон. "Принимаются меры по обеспечению безопасности, ведется розыск, — сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев. — Известно, что нападавшие — местные жители. В результате применения военными оружия один человек был ликвидирован, еще один получил ранение".

За медицинской помощью в местную больницу пока никто не обращался. Кроме того, оценку факта применения оружия должны дать военные следователи. "Сейчас проводится проверка, — сообщили в ГСУ СК России. — Пока установлено, что эшелон с личным составом и военной техникой остановился на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Для охраны был выставлен караул. Примерно в первом часу ночи около десяти человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями. Установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения".

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Из-за инцидента отправку поезда задержали на четыре часа.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЭшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях "Восток-2018"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях "Восток-2018"

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября. Это крупное мероприятие вооруженных сил, получившее международный статус. В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения армий Китая и Монголии.

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Происшествия
Комментарии
21 пользователь оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Valle A
Хороший почин. Каждому рецидивисту давно пора уже выписывать путёвку на тот свет.
16:58
28.08.2018
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Zodiac2000
Закономерный итог.
16:54
28.08.2018
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