В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с двумя грузовиками

КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись во вторник днём в Зеленодольском районе Татарстана, в результате чего четыре человека погибли и один пострадал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. © Depositphotos / konradbak По ком гудит клаксон. Почему ежегодно в ДТП гибнет население целого города

"В 14.00 мск … по системе "112" поступило сообщение о ДТП в Зеленодольском районе вблизи деревни Исаково на 753-ем километре трассы М-7. В результате столкновения легкового и двух грузовых автомобилей пострадали пять человек, из них четыре человека погибли", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, детей среди пострадавших нет. Затруднений в движении на данном участке нет – организовано реверсивное движение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.