На воинский эшелон в Забайкалье напали около десяти человек

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Следовавший на учения воинский эшелон в Забайкалье закидали камнями около 10 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на станции Петровский завод в Забайкальском крае несколько человек пытались напасть на воинский эшелон. По данным следствия, около 22 часов железнодорожный состав с личным составом и военной техникой остановился на станции, в соответствии с требованиями устава для охраны воинского эшелона выставлен караул.

"Примерно в первом часу ночи около 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями", — говорится в сообщении ведомства.

На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали, в результате военнослужащие вынуждены были применить огонь, и один из нападавших получил ранения, от которых скончался. Установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.