Аксенов поручил публично отчитаться о выбросе загрязняющих веществ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил предать публичной огласке выводы по расследованию причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу на севере Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что, по предварительным данным, выброс произошел на химзаводе "Крымский Титан". На самом предприятии отрицают причастность к выбросу. Окончательные выводы о степени загрязнения и опасности выброса для населения двух городов и поселков на севере Крыма сделают к вечеру вторника.

"Я хочу попросить, сегодня, когда будет закончено расследование по Армянску, по причинам, природоохранная прокуратура работает со всеми контролирующими органами, чтобы все это было в публичной плоскости, какие причины, какие последствия", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Глава Крыма подчеркнул, что, по предварительным данным, угрозы жизни и здоровью для граждан нет.

"Ожидаем официального релиза. Не хочу заранее никаких выводов озвучивать. Ждем официального заключения от всех служб, что это было, и, соответственно, дальнейшие выводы о том, что делать дальше", — сказал Аксенов.

Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявлял, что на севере полуострова из-за выброса неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры. Взяты пробы для соответствующих исследований.

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