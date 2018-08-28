Аксенов поручил публично отчитаться о выбросе загрязняющих веществ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил предать публичной огласке выводы по расследованию причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу на севере Крыма.
"Я хочу попросить, сегодня, когда будет закончено расследование по Армянску, по причинам, природоохранная прокуратура работает со всеми контролирующими органами, чтобы все это было в публичной плоскости, какие причины, какие последствия", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
Глава Крыма подчеркнул, что, по предварительным данным, угрозы жизни и здоровью для граждан нет.
Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявлял, что на севере полуострова из-за выброса неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры. Взяты пробы для соответствующих исследований.
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