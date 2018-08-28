Воинский эшелон, на который напали в Забайкалье, следовал на учения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Забайкальском крае неизвестные напали на воинский эшелон. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, он следовал для участия в крупных стратегических учениях "Восток-2018".

Ранее о нападении сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Известно, что одного из злоумышленников застрелили, другие скрылись.

Инцидент произошел на станции Петровский Завод в ночь на 27 августа. Группа неизвестных нарушила границу поста и попыталась напасть на караул.

"На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали", — говорится в релизе.

Отмечается, что "применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации".

Как сообщил РИА Новости источник в администрации Петровск-Забайкальского района, в результате происшествия три человека пострадали.

По данным собеседника агентства, инциденту предшествовал конфликт в привокзальном кафе. Один из гражданских напал на солдат с холодным оружием. Затем местные жители побежали за солдатами к эшелону, не поверив предупреждениям часового о стрельбе.

Учения "Восток-2018"

Позднее заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Василий Ярцев рассказал, что на эшелон напали местные жители. Их розыском занимается полиция.

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае. К ним привлекут войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

Маневры получили международный статус. В учении примут участие подразделения Китая и Монголии.

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, к маневрам привлекут 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников. Учения станут крупнейшими в России со знаменитых учений "Запад-81".