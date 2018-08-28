В Челябинской области завели дело после ДТП с грузовиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с грузовиком МАЗ, который врезался в стоящий микроавтобус Volkswagen Crafter в Челябинской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло в понедельник примерно в 22.10 местного времени (20.10 мск) на девятом километре автодороги Бишкиль — Варламово. Водитель автомобиля МАЗ, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам врезался в стоящий фургон с людьми Volkswagen Crafter. Травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Двое из пострадавших впоследствии скончались.

"Дело возбудили. Статья 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), часть 6. Максимальная санкция – лишение свободы (на срок) до девяти лет", — сказал представитель ГУМВД.

По его словам, с водителем МАЗа проводятся следственные действия. Уже известно, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В сообщении ГУМВД региона говорится, что находившиеся в фургоне малой тоннажности Volkswagen Crafter люди ехали из Орска в Екатеринбург. Личность одной из скончавшихся женщин установлена. Решается вопрос об избрании в отношении водителя грузового автомобиля меры пресечения в виде заключения под стражу.