В Приамурье будут судить мужчину, сознавшегося в изнасиловании ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг — РИА Новости. Жителя Амурской области будут судить за изнасилование восьмилетней дочери своих знакомых в 2012 году, в чем он сознался спустя пять лет, когда отбывал 20-летний срок за аналогичное преступление, сообщает СУСК РФ по региону.

Сейчас обвиняемому по части 5 статьи 132 и части 5 статьи 131 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством и изнасилование) 38 лет.

За преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней мужчина был судим в 2003 году на 8 лет колонии строгого режима. По информации регионального СК, обвиняемый освободился в феврале 2011 года, а в июне 2012 года вновь совершил преступление против половой неприкосновенности восьмилетней девочки.

"Мужчина был знаком с ее родителями, часто приходил к ним домой и неоднократно оставался с потерпевшей один на один. Девочка ничего не рассказывала родителям о произошедшем, так как была запугана обвиняемым. О совершенных преступлениях правоохранительным органам стало известно только в июне 2017 года, когда обвиняемый, отбывая наказание в виде 20 лет лишения свободы по вынесенному в декабре 2014 года приговору за совершение им аналогичных преступлений, написал явку с повинной и сознался в содеянном",- отмечает следствие.

В ходе предварительного следствия комиссия экспертов признала обвиняемого вменяемым, в то же время он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у психиатра.

"Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области и направлено в суд для рассмотрения по существу",- говорится в сообщении.