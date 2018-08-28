Директор магазина в Воронеже заплатит компенсацию за избиение школьницы

ВОРОНЕЖ, 28 авг — РИА Новости. Директор одного из магазинов "Магнит" в Воронеже заплатит по решению суда 75 тысяч рублей компенсации за оскорбление и избиение 13-летней школьницы, сообщает прокуратура области.

Резонансный инцидент произошел в Железнодорожном районе Воронежа в июле 2017 года.

"Тринадцатилетняя девочка купила в магазине "Магнит" кондитерское изделие "соломку" в упаковке и лапшу быстрого приготовления. При выходе из магазина к ней подошла директор магазина, вырвала из рук упаковку "соломки", оскорбила и, назвав "воровкой", ударила девочку упаковкой по щеке", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, когда выяснилось, что девочка заплатила за продукты, директор магазина "прижала ее к стене и попросила, чтобы она о данном происшествии не говорила маме, предложив за это шоколадку". Но школьница рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию, а затем — в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

"Решением Железнодорожного районного суда Воронежа исковые требования удовлетворены в полном объеме. С директора магазина взыскана компенсация морального вреда в размере 75 тысяч рублей", — отмечает надзорное ведомство.

Решение было обжаловано ответчиком. "Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения", — информирует прокуратура. Решение суда вступило в законную силу.