В Башкирии пьяный отец пытался задушить сына за отказ идти за сигаретами

УФА, 28 авг – РИА Новости. Пьяный житель Башкирии пытался задушить 11-летнего сына из-за отказа идти в магазин за сигаретами, следователи начали расследование, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Правоохранители узнали об инциденте от медиков центральной больницы Гафурийского района Башкирии, к которым привезли 11-летнего мальчика со следами физического удушения. Мать ребенка и сам мальчик сообщили в полицию, что его пытался убить собственный отец.

"Установлено, что 24 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний мужчина начал душить 11-летнего сына из-за того, что тот отказался сходить в магазин за сигаретами. Старшая сестра мальчика, увидев происходящее, позвала мать, которой силой удалось остановить мужа и вызвать скорую помощь", — рассказали в следственных органах.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство малолетнего". Подозреваемый задержан, вину в преступлении он не признал, суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.