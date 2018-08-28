В Уфе один человек погиб в двойном ДТП

УФА, 28 авг – РИА Новости. Водитель в Уфе столкнулся со встречной машиной, наехал на пешехода и, продолжив движение со сбитым человеком на капоте, врезался в фургон, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре Уфы, уточнили в ведомстве.

"Уфимец, двигаясь за рулём Volkswagen Golf по проспекту Октября совершил столкновение с попутным Ford Focus. После этого совершил наезд на неустановленного пешехода и продолжил движение с ним на капоте. На улице Округа Галле он столкнулся с фургоном "Газель". В результате аварии пешеход, мужчина, на вид 50-55 лет, скончался на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 34-летний водитель Volkswagen год назад был лишён водительского удостоверения.

"Кроме этого, он в очередной раз отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Ему грозит уголовная ответственность. Начато расследование", — добавили в пресс-службе.