В Москве задержали 18 человек после дорожного конфликта со стрельбой

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полиция задержала 18 участников дорожного конфликта со стрельбой в Москве, три человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"Поступило сообщение о стрельбе по адресу: Москва, улица Булатниковская, дом 18. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу произошел дорожный конфликт", — пояснили в ведомстве.

По их данным, в результате конфликта госпитализированы трое человек: у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, колото-резаное ранение живота, резаную рану локтя, огнестрельные ранения конечностей.

На месте происшествия задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции 18 граждан, отмечает МВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.