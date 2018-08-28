Воинский эшелон, на который напали в Забайкалье, следовал на учения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Воинский эшелон, на который напали неизвестные в Забайкальском крае, следовал для участия в крупных стратегических учениях "Восток-2018", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на станции Петровский завод в Забайкальском крае несколько человек пытались напасть на воинский эшелон. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные скрылись.

"Эшелон направлялся для подготовки к учениям "Восток-2018", которые пройдут на территории Забайкальского края", — сказал собеседник агентства.

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае. К ним будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота. В маневрах также будут участвовать китайские военнослужащие.