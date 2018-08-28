Гражданка Украины пыталась выехать из Крыма по поддельному паспорту

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Гражданка Украины задержана при попытке выехать из Крыма по поддельному документу, купленному за 2 тысячи долларов в Ялте, сообщает крымское погрануправление ФСБ.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска "Армянск". Девушка 1995 года рождения предъявила контролеру заграничный паспорт гражданина Украины, выданный в 2015 году.

"В ходе общей проверки документа у пограничников возникли сомнения в его подлинности. В результате специальной экспертизы выяснилось, что паспорт недействителен для пересечения государственной границы и содержит признаки частичной подделки", — говорится в сообщении.

Во время опроса девушка призналась, что купила документ за 2 тысячи долларов в Ялте в начале 2018 года через сомнительные криминальные связи. По ее словам, в Крым она приехала еще в 2013 году и подрабатывала там разнорабочей.

"Приобретя фальшивый паспорт, девушка решила поехать в гости к дальней родственнице в Киев, но ее попытка не увенчалась успехом. Свою вину иностранка признала", — говорится в сообщении.

Девушке предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Возбуждено уголовное дело. "Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в ведомстве.