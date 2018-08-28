ДТП под Челябинском привело к гибели двух человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Скончались двое из девяти пострадавших в ДТП с грузовиком МАЗ, который врезался в стоящий микроавтобус Volkswagen Crafter в Челябинской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло в понедельник в примерно в 22.10 местного времени (20.10 мск) на девятом километре автодороги Бишкиль — Варламово. Водитель автомобиля МАЗ, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам врезался в стоящий фургон с людьми Volkswagen Crafter. Травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

"Двое из пострадавших скончались. Обращаю внимание, что они скончались не на месте ДТП, а после", — сказал представитель ГУМВД.