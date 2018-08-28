Подростка, обвиняемого в убийстве девочки под Хабаровском, отправили в СИЗО

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого обвиняют в убийстве 10-летней девочки в селе Князе-Волконское под Хабаровском, арестован и отправлен в СИЗО, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю во вторник.
"В настоящее время подросток арестован и водворен в следственный изолятор. Следствием проделана масштабная работа по установлению обстоятельств совершения преступления: допрошено свыше 70 человек, проведен комплекс следственных действий — осмотры места происшествия, предметов, обыски. Назначены и проводятся генотипоскопические, медицинские, биологические, психолого-психиатрическая экспертизы", — говорится в сообщении.
Следствие также опровергает версию, что к убийству девочки причастны несколько человек. Уточняется, что на начальной стадии расследования следствие отрабатывало несколько версий произошедшего.
Ранее сообщалось, что обвиняемый подросток в прошлом состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних "в связи с фактами бродяжничества", но в декабре 2017 года снят с учета "ввиду исправления". В связи с этим следствие проводит проверку в отношении органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.