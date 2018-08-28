Подростка, обвиняемого в убийстве девочки под Хабаровском, отправили в СИЗО

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого обвиняют в убийстве 10-летней девочки в селе Князе-Волконское под Хабаровском, арестован и отправлен в СИЗО, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю во вторник.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа девочка 2008 года рождения из села Князе-Волконское решила покататься на роликах. Ребенок вышел из дома и пропал. Через некоторое время тело девочки обнаружили со следами насильственной смерти, было возбуждено дело по статье "убийство". На следующий день по подозрению в преступлении задержали 15-летнего подростка, он сознался в его совершении.

"В настоящее время подросток арестован и водворен в следственный изолятор. Следствием проделана масштабная работа по установлению обстоятельств совершения преступления: допрошено свыше 70 человек, проведен комплекс следственных действий — осмотры места происшествия, предметов, обыски. Назначены и проводятся генотипоскопические, медицинские, биологические, психолого-психиатрическая экспертизы", — говорится в сообщении.

Следствие также опровергает версию, что к убийству девочки причастны несколько человек. Уточняется, что на начальной стадии расследования следствие отрабатывало несколько версий произошедшего.

"В круг заподозренных лиц попали несколько человек. С каждым из них проведены следственные действия, и их причастность (за исключением 15-летнего обвиняемого) не подтвердилась. Исходя из скрупулезно собранных доказательств следствие делает вывод о том, что преступление совершил один человек. Это подтверждается генотипоскопической, медицинскими экспертизами, согласно которым на месте происшествия обнаружены биологические следы только одного человека — 15-летнего подростка", — сообщает следственное управление.

Ранее сообщалось, что обвиняемый подросток в прошлом состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних "в связи с фактами бродяжничества", но в декабре 2017 года снят с учета "ввиду исправления". В связи с этим следствие проводит проверку в отношении органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.