В Челябинской области девять человек пострадали в ДТП с грузовиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Грузовик МАЗ вечером в понедельник в Челябинской области врезался в стоящий фургон Volkswagen Crafter, пострадали девять человек, сообщает ГУМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник в примерно в 22.10 местного времени (20.10 мск) на девятом километре автодороги Бишкиль – Варламово.

"Водитель автомобиля МАЗ, 1967 года рождения, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам совершил наезд на стоящий фургон с людьми Volkswagen Crafter. В результате ДТП травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя", — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, уточняет полиция.