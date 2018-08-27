В Челябинской области девять человек пострадали в ДТП с грузовиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Грузовик МАЗ вечером в понедельник в Челябинской области врезался в стоящий фургон Volkswagen Crafter, пострадали девять человек, сообщает ГУМВД по региону.
"Водитель автомобиля МАЗ, 1967 года рождения, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам совершил наезд на стоящий фургон с людьми Volkswagen Crafter. В результате ДТП травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя", — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, уточняет полиция.