В Москве из-за разрыва колеса перегрузочной машины погиб слесарь

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Слесарь погиб из-за разорвавшегося колеса перегрузочной машины в Москве, второй работник ранен и госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По информации следствия, в понедельник примерно в 13.45 произошел разрыв колеса в ходе его плановой замены на автопогрузчике типа "Ричстакер" в рамках работ по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ОАО "РЖД". В результате взрыва на месте происшествия скончался 59-тилетний слесарь по ремонту, второй работник, мужчина 37 лет, госпитализирован.

"Произошел разрыв колеса, в результате которого слесарь по ремонту 1959 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, другой работник 1981 года рождения доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — заявила Марковская.

Она подчеркнула, что следователи организовали доследственную проверку по факту нарушений требований охраны труда при работах по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ОАО "РЖД".

Марковская добавила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.