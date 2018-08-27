В Москве из-за разрыва колеса перегрузочной машины погиб слесарь

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Слесарь погиб из-за разорвавшегося колеса перегрузочной машины в Москве, второй работник ранен и госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Произошел разрыв колеса, в результате которого слесарь по ремонту 1959 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, другой работник 1981 года рождения доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — заявила Марковская.
Она подчеркнула, что следователи организовали доследственную проверку по факту нарушений требований охраны труда при работах по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ОАО "РЖД".
Марковская добавила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.