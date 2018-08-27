В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Выброс в атмосферу неизвестного вещества произошел на севере Крыма, из-за этого образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в Армянске, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

"В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок", — сказал журналистам Михайличенко.

По его словам, в Армянск экстренно выехала группа специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры.

"Произведен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена. Ждем результатов исследований. О том, что за вещество и какова природа его происхождения, возможно будет говорить только после получения результатов исследований", — сказал Михайличенко.

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