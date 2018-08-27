Суд отклонил первый иск о взыскании убытков из-за блокировки Telegram

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургского ООО "Инвестори" к Роскомнадзору о взыскании 5 миллионов рублей убытков, которые, как утверждает истец, причинены ему попытками ведомства ограничить доступ к мессенджеру Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Это первый иск к Роскомнадзору из-за данной ситуации, он поступил в арбитраж 27 апреля, вторым ответчиком в иске указан Минфин.

"В удовлетворении заявленных требований отказать", — огласила резолютивную часть решения суда судья Марина Огородникова. Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.