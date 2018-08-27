В Нижневартовске мужчина поджег три автомобиля после проигрыша в лотерею

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг — РИА Новости. Полиция Нижневартовска задержала местного жителя, который поджег три автомобиля, избавляясь от негативных эмоций, связанных с проигрышем в лотерею 15 тысяч рублей, сообщает в понедельник управление МВД по ХМАО-Югре.

Уточняется, что под горячую руку 35-летнего мужчины попали два автомобиля "Волга" и Nissan. Согласно сводке МЧС, инцидент произошел в ночь на четверг, 23 августа.

"Со слов задержанного, после того как он проиграл в лотерею 15 тысяч рублей, разозлившись, поджег попавшиеся автомобили. Таким способом он избавился от негативных эмоций", — рассказали в ведомстве.

По информации МВД, в момент совершения преступления мужчина был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Он находится под подпиской о невыезде.