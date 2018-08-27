В Барнауле возбудили дело о смерти мужчины после отказа в госпитализации

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Следователи Алтайского края по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело о смерти 56-летнего жителя Барнаула, которому было отказано в госпитализации, сообщает пресс-служба регионального СК.

Ранее следователи организовали доследственную проверку после сообщений жительницы Барнаула о смерти ее 56-летнего отца, которые опубликовали СМИ. Как утверждал автор, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу №12, однако дежурный врач-терапевт отказала ему в госпитализации. Через несколько часов пациент скончался в другой больнице.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти жителя города Барнаула", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 18 июля 2018 года в одну из больниц Барнаула поступил 56-летний местный житель. Сотрудники медучреждения своевременно не диагностировали заболевание у пациента и не провели необходимое лечение. По данным ведомства, в госпитализации мужчине было отказано, на следующий день он скончался в другой больнице, куда его привезли врачи скорой помощи.

Следователи намерены установить, есть ли связь между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медицинского учреждения и гибелью потерпевшего. На данный момент следствие занимается сбором и закреплением доказательств по уголовному делу, отмечается в сообщении.