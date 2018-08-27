На Урале трое мужчин похитили человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Трое мужчин в Челябинской области задержаны по подозрению в похищении человека, которого они били, требуя денег, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

"Проверяя информацию, поступившую от граждан, на 4-м километре автодороги Еткуль-Лебедевка сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Еткульскому району остановили автомашину Ford Transit, в которой обнаружили мужчину с телесными повреждениями. Он пояснил, что находящиеся в автомобиле трое мужчин, включая водителя, поздно вечером накануне насильно посадили его в транспортное средство в Челябинске, увезли в Еткульский район, там избивали, требуя денег", — говорится в сообщении.

Мужчины 1981, 1984 и 1986 годов рождения были задержаны и доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Похищение человека", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, уточняет ГУМВД.

СУСК России по Челябинской области сообщает, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.