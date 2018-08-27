Под Тверью двое детей отравились медпрепаратами из заброшенного госпиталя

ВОРОНЕЖ, 27 авг — РИА Новости. СК выясняет обстоятельства отравления двух десятилетних школьников, которые попали в больницу после того, как нашли и съели в здании бывшего госпиталя города Ржев Тверской области медицинские препараты, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Информация о том, что в реанимационное отделение Ржевской центральной районной больницы попали с отравлением медицинскими препаратами двое десятилетних мальчиков, поступила в следственные органы 26 августа.

"Установлено, что 26 августа 2018 года малолетние, играя в заброшенном здании бывшего госпиталя, расположенного по улице Челюскинцев города Ржева Тверской области, нашли в помещении медицинские препараты и употребили их в пищу", — говорится в сообщении.

Следователи в ходе осмотра места происшествия установили, что здание бывшего госпиталя частично разрушено, а на втором этаже есть люк на чердак, где оказались различные медицинские препараты в полимерных капсулах, а также части упаковки со сведениями о медицинских препаратах. СК устанавливает собственника здания госпиталя, а также происхождение медицинских препаратов.

По данным следствия, в настоящий момент мальчики переведены из реанимации в педиатрическое отделение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.