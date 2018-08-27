На Алтае двухлетняя девочка погибла, опрокинув на себя ведро кипятка

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла, опрокинув на себя ведро горячей воды, когда была в гостях у бабушки в республике Алтай, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По информации следствия, днем 12 августа в селе Кокоря Кош-Агачского района двухлетняя девочка находилась в гостях у своей бабушки, которая оставила на полу кухни ведро с горячей водой.

"Девочка получила термические ожоги 29% площади тела второй и третьей степени. В тот же день малолетняя потерпевшая была доставлена в районную больницу, где ей оказана медицинская помощь, однако 24 августа 2018 года девочка скончалась. Следственными органами СК РФ по республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двухлетней девочке по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

В релизе ведомства уточняется, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших смерти малолетнего ребенка.

"В ходе следствия будет дана оценка действиям медицинских работников на предмет квалифицированного и своевременного оказания помощи пострадавшему ребенку, а также действиям родителей и лиц, их замещающих, оставивших ребенка без присмотра", — добавляется в сообщении.