На Ставрополье госпитализировали четырех пострадавших в ДТП с "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Медики госпитализировали четырех пострадавших в результате столкновения "Газели" и легкового автомобиля на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что в результате ДТП в Грачевском районе погибли два человека, еще девять пострадали. По информации управления ГИБДД по Ставропольскому краю, по предварительной версии, водитель Lada Granta на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении микроавтобусу "Газель", двигавшемуся из Ставрополя в направлении Светлограда.

"По состоянию на 11.00 мск, два человека погибли и шесть человек ранены: четверо госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение. Детей нет. На момент ДТП в маршрутке было 12 человек и четверо в Granta", — говорится в сообщении.