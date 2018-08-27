В федерации альпинистов назвали возможную причину гибели людей в Осетии

КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Причиной гибели краснодарских альпинистов в Осетии могло стать изменение обстановки в горах ввиду таяния ледников, заявил РИА Новости вице-президент федерации альпинизма Краснодарского края Андрей Дергачев.

Ранее сообщалось, что трое участников сборов федерации альпинизма Краснодарского края, проходящих в альплагере "Комы-арт", погибли на горе Галдор (4238 метров) в Северной Осетии. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа к работам была привлечена авиация МЧС России. Тела альпинистов были обнаружены 23 августа, из-за регулярного камнепада приступить к транспортировке удалось только в воскресенье утром. При проведении поисково-спасательных работ погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник.

"До заключения МЧС, не находясь на месте, мы не можем делать выводы о том, что стало причиной трагедии, почему ребята оказались вне маршрута. Возможно, они сорвались в кулуар, но возможно, что им на месте, исходя из ситуации, пришлось принимать решение об изменении маршрута на спуск. Ведь те описания маршрутов, которые у нас есть, уже устарели, потому что очень сильно за последние годы подтаяли ледники. В связи с этим сейчас там всё сыпет", — рассказал Дергачев.

Он уточнил, что заключение МЧС обязательно будет рассмотрено и краснодарской федерацией альпинизма, и федерацией альпинизма России. Причины происшествия проанализируют, и спортсменам будут даны рекомендации по недопущению подобных случаев.

Как сообщалось ранее, в воскресенье тела погибших были спущены для опознания в альплагерь "Комы-арт", где находятся их родственники, с которыми работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части.