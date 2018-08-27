В федерации альпинистов назвали возможную причину гибели людей в Осетии

КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Причиной гибели краснодарских альпинистов в Осетии могло стать изменение обстановки в горах ввиду таяния ледников, заявил РИА Новости вице-президент федерации альпинизма Краснодарского края Андрей Дергачев.
"До заключения МЧС, не находясь на месте, мы не можем делать выводы о том, что стало причиной трагедии, почему ребята оказались вне маршрута. Возможно, они сорвались в кулуар, но возможно, что им на месте, исходя из ситуации, пришлось принимать решение об изменении маршрута на спуск. Ведь те описания маршрутов, которые у нас есть, уже устарели, потому что очень сильно за последние годы подтаяли ледники. В связи с этим сейчас там всё сыпет", — рассказал Дергачев.
Как сообщалось ранее, в воскресенье тела погибших были спущены для опознания в альплагерь "Комы-арт", где находятся их родственники, с которыми работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части.