В Ленинградской области микроавтобус съехал в кювет, есть пострадавшие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет в Тосненском районе Ленинградской области, пострадали семь человек, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 3.50 мск на 610-м километре автодороги "Россия".

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, следуя в направлении Санкт-Петербурга, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали семь человек. Пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения Тосненского района", — сообщают в управлении ГИБДД.