Под Волгоградом столкнулись три машины, погибли два человека

ВОЛГОГРАД, 27 авг – РИА Новости. Два человека погибли, четверо, включая детей, госпитализированы после столкновения трех машин в Волгоградской области, сообщает в понедельник ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП с участием "ВАЗ-2105", Hyundai и Suzuki SX4 произошло утром на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград.

"От полученных травм на месте аварии скончались 43-летняя женщина-водитель автомашины Suzuki и ее пассажирка (личность устанавливается). Двое пассажиров автомашины Suzuki и двое пассажиров автомашины Hyundai, среди которых несовершеннолетние дети, с травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении ГУ МВД.

Также отмечается, что Hyundai от удара воспламенилась и сгорела.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.