На Камчатке проверяют данные о смерти женщины из-за отказа в госпитализации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Следователи Камчатки проводят проверку по факту смерти 42-летней жительницы города Вилючинск, которую, по заявлению родственников, медики отказывались госпитализировать, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

По материалам проверки, вечером и ночью с 10 на 11 августа у женщины, страдающей хроническим заболеванием, ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем ей была вызвана бригада скорой помощи Вилючинской городской больницы. Однако, несмотря на тяжелое состояние больной, предоставление медицинской документации и требования родственников, врачами было дважды отказано в госпитализации женщины.

"Только после третьего вызова бригады скорой помощи в 9 часов утра 11 августа 2018 года врачи согласились госпитализировать больную в ГБУЗ КК "Вилючинская городская больница", в терапевтическом отделении которого женщина скончалась в тот же день", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям (или бездействию) медицинского персонала в части оказания медицинской помощи.

В свою очередь в министерстве здравоохранения Камчатского края тоже начали проверку по данному инциденту, по итогам которой также будет дана оценка действиям врачей скорой помощи, рассказали РИА Новости в ведомстве. В минздраве добавили, что родственники пациентки в ведомство не обращались.