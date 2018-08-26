В центре Москвы нашли тело 14-летней девочки

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Девочку 2003 года рождения нашли мертвой у дома в центре Москвы утром в воскресенье, следователи возбудили дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье девочка находилась в квартире дома по улице Подвойского с мужчиной 1974 года рождения.

Сегодня утром у дома по улице Подвойского в столице было обнаружено тело 14-летней девочки без видимых телесных повреждений. По данным следствия, ночью она находилась в одной из квартир этого дома с 44-летним мужчиной.



Проверяется его возможная причастность к смерти ребёнка pic.twitter.com/UF3jEyvmk3 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 августа 2018 г.

​"Утром 26 августа вблизи жилого дома по улице Подвойского в Москве обнаружено тело девочки 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело", — заявила Иванова.

Она подчеркнула, что следователи проверяют возможную причастность мужчины к смерти девочки.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", — добавила Иванова.