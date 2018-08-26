На МКАД столкнулись шесть машин

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Шесть легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы, пострадал ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На 66-м километре внешней стороны МКАД перед въездом на Спасский мост произошло ДТП с участием шести автомобилей. По предварительным данным, пострадал ребенок 2009 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще нескольких человек осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.