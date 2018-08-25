Под Курском ребенок погиб при взрыве снаряда времен ВОВ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Один мальчик погиб, двое его друзей получили травмы в Курской области из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который дети нашли в кустах, сообщило СУ СК России по региону.
"Мальчики перенесли его к дому по улице Краснознаменной, где в результате неосторожного обращения с найденным артиллерийским снарядом произошел взрыв, от которого пострадали трое из ребят. Их восьмилетний друг, который за несколько минут до взрыва отошел в сторону, не пострадал", — говорится в сообщении.
Бригада скорой помощи доставила пострадавших детей в больницу.
Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены четыре судебно-медицинские экспертизы, комплексная взрывотехническая и трассологическая судебная экспертизы.