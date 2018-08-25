Под Курском ребенок погиб при взрыве снаряда времен ВОВ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Один мальчик погиб, двое его друзей получили травмы в Курской области из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который дети нашли в кустах, сообщило СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 24 августа в городе Железногорск. Четверо ребят в возрасте от 8 до 10 лет в зарослях кустарника обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

"Мальчики перенесли его к дому по улице Краснознаменной, где в результате неосторожного обращения с найденным артиллерийским снарядом произошел взрыв, от которого пострадали трое из ребят. Их восьмилетний друг, который за несколько минут до взрыва отошел в сторону, не пострадал", — говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи доставила пострадавших детей в больницу.

"От… комбинированной минно-взрывной и черепно-мозговой травм девятилетний мальчик, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении больницы. У еще одного мальчика сложный перелом левой ноги, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. У третьего ребенка множественные поверхностные мелкие ранения, ему оказана медицинская помощь, после чего он отпущен домой", — информирует следствие.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены четыре судебно-медицинские экспертизы, комплексная взрывотехническая и трассологическая судебная экспертизы.